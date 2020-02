Zagraniczne marki po polsku. Nazwy są często... żenujące. "Gorące koła", "TyTubo", "Zarezerwowane"....

- Od zawsze pasjonowały mnie wizualizacje, pokazywanie czyichś pomysłów za pomocą ilustracji. Pięć lat temu po raz pierwszy pomyślałem, że pokazanie różnych produktów w polskich wersjach mogłoby być ciekawe. A ponieważ mam umiejętności graficzne, chciałem zrobić to tak, by wyglądało jak najbardziej realistycznie. Musiałem znaleźć odpowiednie kroje czcionek, przerobić tak zdjęcie, by było prawie nie do odróżnienia od oryginalnego produktu - opowiada Adam.

Zarzeka jednak, że jego celem nie jest edukacja lingwistyczna czy jakakolwiek inna. - Moje tłumaczenia z angielskiego, i innych języków, często są błędne. Zdaję sobie z tego sprawę, zresztą to wytykają mi komentujący moje posty internauci - dorzuca Adam.