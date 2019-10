Zagraj w pokera z Magdą Gessler. Gotuj, sprzedawaj, zostań szefem kuchni!

- Kiedy podpisuję się pod czymś pierwszy raz w życiu… musi być moc! Ukochana tematyka kulinarno -restauracyjna... radość… dreszczyk emocji... idealne połączenie! - napisała Magda Gessler.

Jakie są zasady Kuchennego Pokera? Gracze rywalizują z sobą, zbierając komplet składników potrzebnych do przygotowania danej potrawy a następnie... zarabiają na sprzedaży zrealizowanego dania. Celem gry jest takie dobranie składników, by wydać jak najmniej i jak najwięcej zarobić. Gracze przeistaczają się w szefów kuchni, mają do przygotowania w sumie aż 12 różnych dań z czterech kuchni z całego świata. Dodatkiem do gry jest specjalna waluta z wizerunkiem... Magdy Gessler!