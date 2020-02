Zaglądamy do portfeli żołnierzy. Zobacz, ile można zarobić w wojsku (STAWKI)

- Rozpocząłem kampanię „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” i założenie jest takie, żeby służba w Wojsku Polskim była godnie wynagradzana, żeby przyciągnąć do Wojska Polskiego, zachęcić młodych ludzi do wstępowania do wojska " - cytuje ministra Mariusza Błaszczaka portal Bussines Insider.