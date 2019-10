Zaglądamy do portfeli wrocławskich parlamentarzystów. Kto ma najwięcej oszczędności, a kto tonie w długach?

Jacek Świat poseł PiS. Wartość majątku: 927 tys. zł. Daleko mu co prawda do podium, ale warto podkreślić, że spośród posłów z Wrocławia, najwięcej zgromadził w papierach wartościowych, czyli akcjach, obligacjach i w funduszach inwestycyjnych. Ich wartość to - jak podliczyliśmy - ponad 440 tys. zł. Do tego trzeba dodać 65 tys. zł w gotówce na koncie, mieszkanie warte 360 tys. zł oraz Peugeota 2008 za 50 tys. zł. On też należy do tych posłów, których majątek urósł od 2015 roku. Wtedy jego wartość sięgała 867 tys. zł, ale po drodze zaciągnął kredyt. Do spłacenia ma teraz 36 tys. zł.

