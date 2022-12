Zaginiony Neptun z wrocławskiego pl. Nowy Targ odnaleziony! Ależ historia! [ZDJĘCIA]

Zaginiona rzeźba Neptuna była obiektem badań pana dr. Tomasza Sielickiego, wratislawianisty i historyka. Natknął się on w gazecie z XIX wieku na wzmiankę o Neptunie. Informacja wprost mówiła, że rzeźba została przetransportowana z pl. Nowy Targ do parku pałacowego w Wielowsi, gm. Syców.

Po tym odkryciu Pan Tomasz skontaktował się z naszymi pracownikami, aby ustalić, czy wzmianka w prasie jest prawdziwa - informuje Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. - Ku naszemu zdziwieniu Neptun cały czas leżał w zaroślach, a dzisiejsi mieszkańcy pałacu potwierdzili, że jeszcze w latach 60-tych stał w parku, jako cała figura. Niestety podczas jednej z potężnych wichur przewrócił się uległ uszkodzeniu - dodaje.

Autentyczność Neptuna potwierdzili na kolejnych oględzinach pracownicy z Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Pani Barbara Andruszkiewicz i Pan Romuald Nowak. 7 grudnia, po około dwóch miesiącach od odkrycia, Neptun został przewieziony w celu zabezpieczenia do Muzeum Miejskiego Wrocławia, do pracowni kamieniarskiej.