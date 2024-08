Zaginiona na autostradzie A4 kobieta odnaleziona. 35-letnia Izabela żyje!

AKTUALIZACJA 20.08.2024

Otrzymaliśmy informację, że zapukała do drzwi mieszkania swoich znajomych w Bolesławcu. Była wygłodzona i wycieńczona. Obecnie trwają prace wyjaśniające, co działo się z 35-latką w tym czasie - mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.

Trwają poszukiwania zaginionej 35-latki

Zaginiona ostatni raz była widziana w dniu 9 sierpnia 2024, na terenie powiatu złotoryjskiego.

Kobieta zaginęła 9 sierpnia. Jak podaje organizacja Zaginieni przed laty, podróżowała samochodem z Bolesławca do Wrocławia. Na trasie ok. 19:30 zepsuło jej się auto na wysokości wioski Kwiatów (pow. złotoryjski). Ostatni kontakt telefoniczny był ok 19:40. Na trasie pozostawiła niesprawne auto, a w nim telefon komórkowy.