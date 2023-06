Zaginął Marcin Gajdamowicz. To syn naszego redaktora, ostatni raz był widziany kilka dni temu

Marcin Gajdamowicz ostatni raz był widziany 21 czerwca 2023 roku o godzinie 16.00, w swoim miejscu pracy przy ul. Więziennej we Wrocławiu. W połowie swojej zmiany w pracy poinformował kierownika, że musi zakończyć prace i udał się do wyjścia. Do chwili obecnej mężczyzna nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Zaginiony Marcin ma przy sobie portfel, dokumenty oraz telefon, który jest nieaktywny od dnia zaginięcia.

Rysopis i ubiór Marcina Gajdamowicza:

Wzrost: 170 cm

Sylwetka: normalna budowa ciała

Kolor oczu: szarozielone

Kolor włosów: jasne

W dniu zaginięcia ubrany był w jeansowe spodenki, czarną koszulkę, bordowe buty New Balance.

Miał ze sobą czarny plecak taktyczny.

Drodzy Czytelnicy, tym razem to my bardzo mocno liczymy na Waszą pomoc i wierzymy, że wszystko będzie miało szczęśliwy finał. Osoby, które posiadają informacje na temat zaginionego Marcina proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław - Psie Pole pod numerem telefonu 47 871 45 25