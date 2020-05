Zagajnik Miłości. Magiczne miejsce na Dolnym Śląsku, które podziwia cały świat [ZDJĘCIA i FILM]

"Są na świecie takie miejsca, do których chcemy się dostać za wszelką cenę. Zobaczyć na własne oczy, zachwycić się, przekonać się czy to nie ściema. To niezwykłe skupisko drzew w kształcie serca ujrzałem rok temu i wiedziałem, że, gdy już będę miał własnego drona to po prostu muszę się tam udać" - tak o zagajniku w kształcie serca w środku pola rzepaku mówi fotograf Jan Ulicki. To wyjątkowe miejsce znajduje się ok. 20 kilometrów od Wrocławia, między Wrocławiem, a Trzebnicą w miejscowości Skarszyn. Pierwszy w to miejsce trafił wrocławski fotograf Janusz Krzeszowski. Za nim podążyli następni. Instagram i facebook pełne są już zdjęć i filmów z "Zagajnika Miłości", a podziwia je cały świat. Zobaczcie wyjątkową galerię zdjęć i filmu z wyjątkowego miejsca pod Wrocławiem. Zobacz na kolejnych slajdach zdjęcia i film z wyjątkowego miejsca na Dolnym Śląsku - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

Jan Ulicki @ulicki.foto