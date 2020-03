Zadłużenie w ZUS? Co zrobić kiedy dostaniesz list z taką informacją?

– Panie Jacku, w styczniu ZUS wysłał listy do ponad 200 tysięcy firm na Dolnym Śląsku informując przedsiębiorców o tym jak wyglądają ich rozliczenia z ZUS czy saldo jest na zero, czy może jest nadpłata lub tak jak w pana przypadku mają dług do uregulowania. Jednak list nie jest wezwaniem do zapłaty to tylko informacja o stanie pana konta taka, jak co roku otrzymuje pan np. ze swojego banku. W przyszłym roku już pan takiego listu nie dostanie gdyż o stanie konta będziemy informować właścicieli firm drogą elektroniczną. W liście pojawiają się informacje o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Ale niektórzy z właścicieli firm dowiadują się niekiedy o tym, że mają pokaźny dług w ZUS. W takiej sytuacji zachęcam zawsze do kontaktu z naszym doradcą do spraw ulg i umorzeń, który pomoże w zawarciu układu ratalnego i tym samym zatrzymania naliczania odsetek. Bywa, bowiem niekiedy, że odsetki są wyższe niż sam dług. Ponieważ w pana przypadku zaległość jest niewielka może pan ją uwzględnić przy następnej wpłacie składek i po prostu wpłacić na swoje konto ZUS trochę więcej pieniędzy, tak żeby pokryć swój dług. Najczęściej zadłużenie jest wynikiem tego, że nawet wiele lat temu była niewielka niedopłata w pana składkach. Po wprowadzeniu przez ZUS systemu jednego konta do opłacania składek, przelewane na bieżąco kwoty są księgowane na najstarsze zadłużenie – jeśli więc kiedyś był jakiś mały dług to w systemie pokazuje się niedopłata pomimo tego, że obecnie płaci pan na bieżąco.