Zaćma? Zoperujesz ją za darmo - także w prywatnych ośrodkach

Już nie trzeba czekać miesiącami - zaćmę można usunąć niemal „od ręki” - także w renomowanych, prywatnych ośrodkach. O tym, dlaczego to korzystne rozwiązanie mówi dr n.med. Aneta Hill-Bator, Ordynator Oddziału Okulistycznego M-MED.

Publiczny szpital vs niepubliczny ośrodek okulistyczny. Czym się kierować, wybierając miejsce wykonania zabiegu usunięcia zaćmy? Termin nie stanowi już argumentu - dzięki wprowadzeniu bezlimitowego finansowania czas oczekiwania w niemal wszystkich placówkach znacznie się skrócił. W naszym ośrodku na zabieg w ramach NFZ oczekuje się zaledwie 2 tygodnie. Przewagą niepublicznych ośrodków może być lepsza organizacja - najczęściej zarówno kwalifikacja do operacji zaćmy, zabieg, jak i postępowanie po, przebiega sprawniej w małych, prywatnych szpitalach. Pacjent umówiony jest na konkretną godzinę, zaś po operacji i koniecznej obserwacji związanej z podanym znieczuleniem, szybciej dostaje wypis wraz z zaleceniami i może wrócić do domu. Przy wyborze miejsca warto wziąć pod uwagę, że prywatne ośrodki medyczne nierzadko dysponują lepszymi warunkami oraz sprzętem, co w przypadku operacji okulistycznych ma istotne znaczenie, bo minimalizuje ryzyko powikłań i zakażeń.

Co z kwalifikacjami lekarzy? W publicznych szpitalach pracują uznani specjaliści. Na tym polu nie ma różnic. W niepublicznych ośrodkach pracują cenieni i doświadczeni specjaliści, którzy niejednokrotnie operują także w publicznych szpitalach. A standard opieki? Nie chcę wypowiadać się w imieniu publicznych placówek, ale mogę opowiedzieć, jak jest u nas. Pacjenci bardzo sobie chwalą to, że zapewniamy kompleksową opiekę na każdym etapie. Podczas rejestracji chory zostaje powiadomiony, jak przebiegnie procedura, w każdej chwili może liczyć także na pomoc pielęgniarek i optometrystów. W M-MED zaćmę operujemy w trybie Chirurgii Jednego Dnia, ale pacjenci spoza Wrocławia mogą liczyć na bezpłatny nocleg z wyżywieniem na naszym oddziale pooperacyjnym. Biorąc pod uwagę fakt, że dzień po operacji trzeba stawić się na obowiązkową, bezpłatną wizytę kontrolną, stanowi to ogromne udogodnienie - co też często słyszymy od pacjentów.

Czy oczekujący pacjent może „przenieść” się z jednego ośrodka do innego? Tak. Jeżeli pacjentowi nie odpowiada długi termin oczekiwania w ośrodku, gdzie kiedyś złożył skierowanie, może je stamtąd odebrać lub uzyskać nowe skierowanie do szpitala na zabieg usunięcia zaćmy od lekarza rodzinnego lub lekarza okulisty i przynieść je do nas. Takim pacjentom M-MED gwarantuje krótki termin zabiegu, który może się odbyć już za około 2 tygodnie. Leczenie zaćmy polega na usunięciu soczewki znajdującej się w oku i zastąpienie jej sztuczną. Jakie soczewki są stosowane? NFZ refunduje soczewki jednoogniskowe, a od niedawna także jednoogniskowe toryczne dla pacjentów z astygmatyzmem przynajmniej 2 dioptrii. Zwykle dobiera się taką moc wszczepianej soczewki, żeby pacjent po zabiegu dobrze widział z daleka i nosił okulary tylko do czytania. Dzięki soczewkom wewnątrzgałkowym typu „premium” w czasie operacji zaćmy można dodatkowo pozbyć się konieczności noszenia także takich szkieł. Soczewki „premium” są dostępne tylko w ramach zabiegu komercyjnego, ale biorąc pod uwagę koszt okularów, warto rozważyć tę opcję. Komfort, jaki pacjent zyskuje, rozstając się z nimi raz na zawsze, jest nie do przecenienia. Dodatkowo soczewki “premium” posiadają filtr światła niebieskiego, który chroni siatkówkę oka. Polecam zapytać lekarza już na wizycie kwalifikacyjnej o dostępne opcje soczewek “premium”.

Wszystkie osoby, które chciałyby zasięgnąć informacji albo zarejestrować się na operację usunięcia zaćmy w ciągu 2 tygodni, zapraszamy do M-MED Centrum Okulistycznego przy ul. Ulanowskiego 18/20 we Wrocławiu lub do kontaktu pod numerami telefonów: 513 902 282 oraz 513 902 248.

