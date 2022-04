Zachód i centrum Wrocławia się rozbudowuje. Ceny mieszkań kosmiczne, szykują się gigantyczne korki [ZDJĘCIA]

Osiedle Lokum Porto powstaje przy ul. Gnieźnieńskiej (po lewej stronie Kauflandu i Obi i naprzeciwko stacji Wrocław Szczepin), z kolei Hossanova przy ul. Długiej 15 (po prawej stronie od wyżej wspomnianych marketów). Obie inwestycje znajdują się w bliskim sąsiedztwie. Możemy więc się spodziewać, że gdy tylko wprowadzą się do nich mieszkańcy, zachód Wrocławia będzie kompletnie zakorkowany. Pomóc ma budowa linii tramwajowej na Popowice, ale nie ma co się oszukiwać - nie wszyscy przesiądą się z samochodów w komunikację miejską.

Zainteresowanie nowymi mieszkaniami, mimo galopującej inflacji, drożejących kredytów i kosmicznych cen mieszkań nie spada. A ile trzeba zapłacić za mieszkanie na tych nowych osiedlach? Cena kawalerki w Lokum Porto to około 500 tys. złotych. Ceny mieszkań dwupokojowych zaczynają się od 519 tys. złotych, cena 3-pokojowego lokum to około 650 tys. i więcej, w zależności od metrażu. Ceny mieszkań 4-pokojowych zaczynają się od 800 tys. złotych. Z kolei w Hossanova 2-pokojowy apartament kosztuje ok. 650 tys. złotych, a za 3-pokojowe mieszkanie trzeba będzie zapłacić około 800-900 tys. złotych. We Wrocławiu trudno już znaleźć mieszkanie w cenie poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy.