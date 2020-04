Zabytkowy jaz Psie Pole wzmacniany belkami do spiętrzania wody [ZDJĘCIA]

Jaz Psie Pole położony jest w okolicy mostu Warszawskiego i ulicy Pasterskiej we Wrocławiu. Znajduje się na Starej Odrze. Właśnie trwa jego igliczenie, czyli montaż specjalnych drewnianych belek, których zadaniem jest spiętrzanie wody. To jeden z najstarszych tego typu obiektów w Europie. Jaz powstał w latach 1892-1897. Jego montaż oznacza, że już w przyszłym tygodniu otwarty zostanie kanał miejski we Wrocławiu. W galerii pokazujemy, jak wygląda praca przy igliczeniu jazu Psie Pole. Czytaj dalej na kolejnym slajdzie --->

Arkadiusz Kubiaczyk, Wody Polskie