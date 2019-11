Zabójstwo w Miliczu. Zabił Ukraińca jednym ciosem w brzuch. Przeczytaj szczegóły!

Ciało ofiary znaleziono 9 października ubiegłego roku w parku przy Zespole Szkół na ul. Trzebnickiej w Miliczu. Początkowo podejrzewano, że to był tylko wypadek, że Andrii S. zmarł z powodu wychłodzenia organizmu. Sekcja zwłok ujawniła jednak poważne obrażenia, które mogły powstać od silnego uderzenia w brzuch. Kilka dni później we Wrocławiu zatrzymano 31 – letniego Jacka O. Zarzucono mu spowodowanie śmierci Ukraińca. Początkowo przyznał się, ale później wszystko odwołał. Przekonywał, że tylko odepchnął człowieka, który miał przy sobie nóż i „przechwalał się, że zabijał nim na wojnie”.

Andrii S. pracował w firmie budowlanej w Miliczu i mieszkał, razem z kolegą, w mieszkaniu wynajętym przez pracodawcę. Został jednak usunięty z mieszkania i wyrzucony z pracy po kłótni z kolegą. Ranił go nożem w czasie awantury. Potem sam zgłosił się na policję i przyznał co zrobił. Po przesłuchaniu zwolniono go do domu.

Dostał od byłego pracodawcy 200 złotych na powrót do domu, na Ukrainę. Czekał już na przystanku na autobus do Wrocławia kiedy zagadnął go Jacek O. Postanowili razem pójść napić się wódki. Pili do późnej nocy. Już po północy z 8 na 9 października trafili do parku. Tu doszło między nimi do sprzeczki. Według prokuratury Jacek O. jeden raz, ale bardzo mocno, uderzył go pięścią w brzuch. Potem zostawił w parku i poszedł sobie.