Ząbkowice Śląskie: Marcel C., zabójca braciszka i rodziców miał wyjść na wolność. Prokuratura złożyła zażalenie. Areszt przedłużony

AKTUALIZACJA

Po decyzji Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Marcel C. miał wyjść na wolność, ponieważ sąd nie przedłużył mu aresztu.

Na tę decyzję prokuratura złożyła zażalenie, nie zgadzając się z decyzją Sądu Apelacyjnego.

W piątek 3 grudnia na posiedzeniu sądu apelacyjnego, ale już w innym składzie niż poprzednio, rozpatrzono zażalenie prokuratury.

Sąd Apelacyjny tym razem przychylił się do zażalenia prokuratury i przedłużył Marcelemu C. tymczasowy areszt do 7 czerwca 2022 roku.

Szokująca decyzja wrocławskiego sądu: Marcel C., który brutalnie zamordował swoich bliskich w Ząbkowicach Śląskich, wyjdzie na wolność! Policja

Decyzją z 28 listopada 2021 roku, Wrocławski Sąd Apelacyjny nie uwzględnił wniosku o przedłużenie aresztu dla Marcelego C. Sąd uznał że Marceli C. jest poczytalny, a dodatkowo w chwili popełnienia czynu był nieletni.