Żabka poszerza menu. Oprócz hot dogów są też cheeseburgery

Cheeseburgera kupimy w dwóch wersjach smakowych: klasycznym i jalapeño. Cena: 4,99 zł.

Poszerzając nasz asortyment, zawsze staramy się wychodzić naprzeciw aktualnym oczekiwaniom naszych klientów. W czasie pandemii dostęp do restauracji został mocno ograniczony i wielu klientów musiało zrezygnować ze swoich ulubionych produktów. To z myślą o nich, we współpracy z naszym sprawdzonym partnerem handlowym, wprowadziliśmy do oferty cheeseburgery - Jerzy Roguski, dyrektor handlowy w firmie Żabka Polska.