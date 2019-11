Umorzono jeden z wątków śledztwa w sprawie dramatycznych wydarzeń w Wiszni Małej pod Wrocławiem. W grudniu 2017 roku, podczas policyjnej akcji, zastrzelony został wrocławski antyterrorysta. Przeczytaj szczegóły.

Zginął też bandyta, który wcześniej śmiertelnie postrzelił policjanta. Kilka dni temu prokuratura umorzyła sprawę zabicia bandyty. Policjanci nie złamali prawa, strzelając do Łukasza W. Bo to on wcześniej otworzył ogień do oddziału antyterrorystów, którzy go chcieli zatrzymać. Wciąż toczy się śledztwo, które ma wyjaśnić czy nie doszło do przekroczenia uprawnień w związku z policyjnymi działaniami w Wiszni Małej.Przypomnijmy - podczas próby zatrzymania przestępcy, okradającego bankomaty, zginął antyterrorysta. Krytycznej nocy z 2 na 3 grudnia 2017 roku grupa szturmowa z wrocławskiego pododdziału antyterrorystycznego policji podchodziła do bankomatu w Wiszni Małej. W środku był mężczyzna, którego policjanci mieli zatrzymać - uzbrojony w kałasznikowa. Ale policjanci o tym nie wiedzieli. Mężczyzna otworzył ogień. Poważnie ranił jednego funkcjonariusza, a drugiego zastrzelił. Zginął również - od kul policjantów - sam bandyta, który otworzył ogień z karabinu kałasznikowa.Opolska prokuratura okręgowa prowadzi postępowanie, które ma ustalić, jakie były przyczyny tragedii, a także to, czy nie doszło do przestępstwa przy organizowaniu nocnej akcji. Prokuratura powołała zespół ekspertów z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Ich opinia nie powstała. Mimo to śledczy zdecydowali umorzyć postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci zatrzymywanego podczas akcji przestępcy.