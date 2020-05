"Zabawa w chowanego". O czym jest nowy film Sekielskich?

- Nie chcemy, aby film zginął w politycznym szumie, ale uznaliśmy, że chcemy go pokazać. Zastanawiamy się nad terminem, wkrótce go zapowiemy.

Jak zapowiadają bracia Sekielscy ich nowy film “Zabawa w chowanego” będzie bezpośrednim powiązaniem do historii, jakie mieliśmy okazje oglądać w filmie “Tylko nie mów nikomu”. Opiera się on na problemie pedofilii w kościele katolickim.

"To będzie wstrząsająca historia dwóch braci wykorzystywanych przez tego samego księdza, który ma też na koncie inne ofiary. Będzie pokazane to, jak próbowano tuszować tę sprawę, jak kościelna hierarchia udawała, że się nic nie dzieje. Pokazane zostanie też to, jak wyglądają relacje państwa z Kościołem na styku prokuratura-kuria" - powiedział Tomasz Sekielski w programie "Onet opinie".

- Dla niektórych ten film jest zły już z samego faktu, że powstał. I to się nie zmieni. To coś, czego absolutnie nie rozumiem. (…) Te przesłuchania pokazują, że ci księża często nie dysponują minimalną chociaż wiedzą psychologiczną. Padają pytania: „czemu łaziłeś do tego księdza, skoro cię molestował?”. To jest mechanizm dodatkowego traumatyzowania ofiar. Duchowny powinien przyjąć zeznania i tyle. No i wykazać się chociaż odrobiną wrażliwości - mówił Tomasz Sekielski.