Za to wrocławianie zapłacą więcej w 2022 roku. Podrożeje nie tylko gaz, prąd i żywność

Szybki wzrost cen odczuwamy od drugiej połowy roku 2021. Szalejąca inflacja (w listopadzie 2021 r. wyniosła 7,8 procenta!) pustoszy kieszenie Polaków i ta tendencja utrzyma się także w 2022 r. Wzrost cen to zawsze duży problem dla rządzących i okazja dla opozycji. Ekonomiści jednak zwracają uwagę, że rosnąca inflacja dotyka cały świat. Rzut oka na indeks cen żywności publikowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) pokazuje, że ceny rosną na całym świecie. Żywność kosztowała rekordowo dużo w latach 2011-2014. Jej ceny zwyżkują ponownie od końcówki roku 2020, by w listopadzie 2021 r. (najświeższe dane FAO pochodzą z tego miesiąca) osiągnąć rekordowy poziom. Także horrendalny wzrost ceny gazu, który odbiorcom indywidualnym jeży włos na głowie, wynika z sytuacji na rynkach światowych. Zestawienie historycznych wartości zamieszczone np. na portalu tradingeconomics.com pokazuje, że od połowy roku 2020 cena tego paliwa na świecie rośnie. Wzrost cen energii natomiast w bardzo prosty sposób przekłada się na ceny wielu produktów i usług. Poszczególne państwa reagują na tę sytuację. W Polsce w ramach tarczy antyinflacyjnej prawie 7 mln Polaków otrzyma dodatek osłonowy; czasowo - do marca i maja - ale z możliwością przedłużenia obniżona zostanie obniżona akcyza i VAT na paliwa i żywność. Pewne jednak jest, że podwyżki - chociaż nieco mniejsze, niż wynikałby to z działania nieregulowanej w żaden sposób "niewidzialnej ręki rynku” - odczujemy wszyscy. Na kolejnych slajdach prezentujemy część produktów, które zdrożeją w 2022 r. Zobacz na kolejnych slajdach za co więcej zapłacą wrocławianie - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami na smartfonie.

Polska Press