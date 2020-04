Za mieszkanie we Wrocławiu obiecywał pieniądze i dom na wsi. Starsi i schorowani ludzie stracili 1,5 mln zł!

Wyrok w tej głośniej sprawie zapadł w marcu we wrocławskim Sądzie Okręgowym. Na ławie oskarżonych zasiadło siedem osób. Główny organizator przestępczego procederu i sześcioro jego wspólników. Z ustaleń prokuratorskiego śledztwa wynika, że szajka zabrała swoim ofiarom majątek wart 1,5 mln zł.

Zaczynało się od tego, że we wrocławskich spółdzielniach mieszkaniowych oskarżony zdobywał informacje o lokatorach z finansowymi kłopotami – chorych, uzależnionych od alkoholu albo po prostu biednych i zadłużonych. Zgłaszał się do nich obiecując pomoc. I na początku na prawdę pomagał. Czasem nawet trwało to kilka lat. W końcu proponował ostateczne rozwiązanie finansowych problemów – zamianę mieszkania. On ich przeprowadzi do mniejszego, tańszego. A różnicę w cenie lokalu dopłaci.

I wtedy dochodziło do oszustwa

Tak przynajmniej twierdzi prokuratura a Sąd Okręgowy uznał, że dowody są wystarczające by przyjąć, ze tak właśnie było. Oto jedna z historii.

Pan Waldemar z ul. Świdnickiej we Wrocławiu miał mieszkanie warte przeszło 375 tysięcy złotych. Miał być przeniesiony do wsi Potok do mieszkania wartego 98 tysięcy. Z aktu notarialnego wynika, że dostał 152 tysiące złotych gotówką. Śledczy są pewni, że nie dostał. A mieszkanie w Potoku było warte 14 tysięcy złotych, a nie 98 tys. Tak wynikało z ustaleń śledztwa. Często wartość wrocławskich mieszkań ofiar Krzysztofa P. zaniżano. A tych w Potoku zawyżano.