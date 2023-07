Za kilkanaście dni rusza Tour de Pologne. W tym roku pojedzie przez Dolny Śląsk. Trzeci etap wystartuje z Wałbrzycha!

Trzy etapy Tour de Pologne na Dolnym Śląsku

– Po względnie płaskiej połowie dystansu rozpocznie się wymagająca wspinaczka z dwoma Premiami Górskimi PZU II kat. do zdobycia pod Przełęczą pod Średnicą oraz w Sosnówce. Wielki finał etapu odbędzie się w Karpaczu, zwycięzcą zostanie kolarz, który jako pierwszy pokona ostatni 11 kilometrowy podjazd pod Orlinek nazywany “Ścianą Płaczu”. Na etapie są jeszcze dwie premie do zdobycia: Premia Specjal na 95 lat Tour de Pologne SOUDAL oraz Premia Specjalna Lake Hill – informują organizatorzy.

Trzeci będzie miał natomiast swój początek w Wałbrzychu (start honorowy przy Aqua Zdroju). Będzie to etap typowo górski z przewyższeniem wynoszącym ponad 3000 metrów. Aby dojechać do mety w Dusznikach-Zdroju, zawodnicy będą musieli pokonać 163 km. Będą po drodze walczyli na trzech Premiach Górskich PZU II kat.: w Walimiu, na Przełęczy Jugowskiej oraz w Zieleńcu. Będzie też Premia Specjalna 95 lat Tour de Pologne SOUDAL w Pieszycach. Meta znajdować się ma na arenie biathlonowej Centralnego Ośrodka Sportu.

W kolejnym etapie, liczącym ponad 198 kilometrów, kolarze opuszczą Dolny Śląska. Przejadą ze Strzelina najpierw na zachód, do Sobótki, a później zawrócą i skierują się na Opolszczyznę, do stolicy tego województwa.

Tour de Pologne był u nas ostatnio w 2012 roku

Warto dodać, że ostatnio Tour de Pologne gościł w Wałbrzychu w 2012 roku. Była to 69. edycja wyścigu, a jego trasa prowadziła z Karpacza do Krakowa. Drugi etap rozpoczął się wówczas w wałbrzyskim Rynku, a największe sławy kolarskie świata pojechały wtedy do Opola.