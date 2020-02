Za 3 złote, za 5 złotych, za 7 złotych i za darmo. Oto wrocławskie imprezy na weekend! Polecamy!

Wrocław. Sztuczna inteligencja w Pawilonie Czterech Kopuł - Muzeum Sztuki Współczesnej [FILM]

"O czym jest ten obraz?", "Kto to jest ten Willmann?", "Kim byli Adam i Ewa", albo "Co to za zwierze stoi na drugim planie obrazu?" - na te i wiele więcej pytań odpowie nam Watson, sztuczna inteligencja, którą ma Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.