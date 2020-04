Z Wrocławia pod Ślężę pojedziemy pociągiem. I to już w przyszłym roku! (SZCZEGÓŁY)

W obszarze Wrocławia będą dwa przystanki: Wrocław Partynice i Wrocław Wojszyce. Ich lokalizację ustalono w dogodnych dla pasażerów miejscach. Przystanek Wrocław Partynice będzie bliżej ul. Zwycięskiej po obydwu stronach drogi i przejazdu kolejowego. Wrocław Wojszyce zostanie przeniesiony na ul. Grota-Roweckiego, a perony będą po obu stronach ulicy. Takie rozwiązanie maksymalnie ograniczy czas zamknięcia przejazdów w trakcie kursów szynobusów.

Rewitalizowana jednotorowa linia z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy ma ok. 60 km. Przebudowanych zostanie 14 przystanków. Będą wyższe dostosowywane do pociągów - szynobusów, które na tej trasie będą kursować. Dojścia zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dla rowerzystów przewidziano stojaki na jednoślady.