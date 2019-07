Z Wrocławia do Pragi pojedziemy na weekend pociągiem. I to nie byle jakim!

Czeski przewoźnik chce obsługiwać tę linię od piątku do poniedziałku. Jeden kurs w piątki z Pragi do Wrocławia, dwie pary (tam i z powrotem) w soboty i niedziele oraz kurs z Wrocławia do Pragi w poniedziałek.

Wszystkie pociągi mają być obsługiwane komfortowymi ezt Flirt, znanymi m.in. z trasy Kraków – Katowice – Praga. Pojadą przez Lichkov, Letohrad, Usti nad Orlici i Pardubice. Ważne jest to, że Flirty LE mogą bez przeszkód poruszać się po polskiej sieci kolejowej. Co istotne: Leo Express nie posiada dla trasy od Lichkova do Wrocławia zezwolenia w ramach otwartego dostępu, nie wykluczone jest, że aby pociągi mogły się pojawić na polskich odcinku, konieczne będzie dogadanie się z Kolejami Dolnośląskimi, by czeski pociąg mógł kursować w ramach dotowanej przez marszałka siatki połączeń tego przewoźnika.