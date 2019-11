Z Wrocławia do Oslo. Będzie nowe połączenie lotnicze

Pasażerowie zyskają bezpośrednie połączenie na najważniejsze, międzynarodowe lotnisko stolicy Norwegii. Loty odbywać się będą w poniedziałki i w piątki.

Oslo-Gardermoen to ważny port przesiadkowy, jeden z największych w północnej Europie. Oferuje znaczną liczbę połączeń na trasach skandynawskich, jak również transkontynentalnych, w tym przede wszystkim do USA

- mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

Już teraz można skorzystać z ofert na loty z przesiadką w Oslo-Gardermoen. I tak na przykład ceny biletów do Chicago zaczynają się od 600 zł, a do San Francisco od 720 zł. Ceny na lot z Wrocławia do Oslo zaczynają się od 99 zł.