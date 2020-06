Z Wrocławia do Kołobrzegu w 12 godzin, na rowerach. By pomóc dzieciom (ZDJĘCIA)

“Mieliśmy wielkie szczęście jeśli chodzi o pogodę”, opowiada trener GVT i uczestnik przejazdu z Wrocławia do Kołobrzegu - Zbigniew Gucwa. “W nocy było względnie ciepło, a na dodatek oszczędziły nas opady. Największym ułatwieniem był jednak wiatr, który przez 80% trasy nam sprzyjał. Biorąc pod uwagę kierunki wiatrów w Polsce to taka sytuacja nie często się zdarza i wiatr najczęściej pojawia się z północnego zachodu. Może to przypadek, a może z nieba maczał w tym palce świętej pamięci Jaś Kmieć - patron fundacji Fizjotriterapia. Follow Your Dreams”, powiedział Gucwa.

“Wiedzieliśmy, że porywamy się na szalone wyzwanie - dlatego nie wyznaczyliśmy sobie żadnych sztywnych ram czasowych i minimalnych założeń. Celem było po prostu dojechanie tego samego dnia przed zmrokiem. Warunki wietrze zmieniły się na ostatnich 90km i zrobiło się bardzo ciężko. Niekorzystny wiatr w połączeniu z ekstremalnym zmęczeniem sprawiły, że ta ostatnia część trasy dała nam bardzo mocno “popalić”. Na szczęście cała drużyna bardzo dobrze się uzupełniała, co sprawiło, że jestem niesamowicie dumny ze wszystkich uczestników. Tylko trójka z nas to byli wyczynowi sportowcy, reszta to amatorzy. Jestem bardzo zadowolony z tego jak uczestnicy współpracowali i pomagali sobie wzajemnie”, kontynuuje były kolarz zawodowy.