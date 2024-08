Z wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu spojrzycie jeszcze dalej. To możliwe! Zdjęcia

Już wkrótce z wieży widokowej w Parku Sobieskiego spojrzymy na okolicę i zobaczymy jeszcze więcej, a do tego będziemy mogli podziwiać detale! Gmina Wałbrzych poszukuje firmy, która dostarczy i zamontuje lunetę widokową na najwyższym - szóstym - tarasie widokowym wieży w Parku Sobieskiego . Luneta widokowa zgodnie z zamówieniem ma mieć:

- Wałbrzyska Wieża Widokowa w Parku Sobieskiego będzie czynna w godzinach od 9:00 do 19:00. Wpływ na tę decyzję mają nie tylko coraz krótsze dni.

Jak udało nam się ustalić, jeśli w pierwszej dekadzie września znajdzie się wykonawca, to powinien dostarczyć i zamontować lunetę w ciągu 30 dni. Jest zatem szansa, że będzie dostępna jeszcze tej jesieni. Nie wiadomo jeszcze w jakiej lokalizacji będzie zamontowana, czy będzie z niej można podziwiać Śródmieście, czy Nowe Miasto.

Największa liczba odwiedzających zjawiała się w Parku Sobieskiego w środku dnia, czyli - jak informuje Rąkowski - zdecydowana większość turystów pomijała godziny poranne od godz. 6:00 do 9.00, a także wieczorne od 19:00 do 22:00.

- Zmiana wynika także z doświadczeń zarządców innych, dużych wież widokowych w Polsce. Przykładowo w Świeradowie-Zdroju wieża jest otwarta w godz. 9:00-9:00, w Krynicy-Zdrój i Gniewinie nieco krócej, bo od 9:00 do 18:00 - zaznacza przedstawiciel Ratusza.

Do wieży można dojść spacerem ze Śródmieścia i Nowego Miasta. Preferowany parking na Nowym Mieście znajdziecie przy Hali Lekkoatletycznej. Dodatkowe miejsca postojowe dla osób wybierających się na wieżę przygotowano na Nowym Mieście (m.in. ul. Lotników, Piłsudskiego), jednak turyści będą też zachęcani do spacerów ze Śródmieścia oraz Starej Kopalni, to niedaleko.