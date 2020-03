Z OSTATNIEJ CHWILI. Uczelnie zawiesiły zajęcia. Zakaz odwiedzin w akademikach. Juwenalia odwołane!

Jako pierwszy zajęcia odwołał Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu .

Robimy to dla bezpieczeństwa pracowników i studentów. Odwołane zostają też juwenalia i wszystkie imprezy sportowe - powiedział rektor Akademii Wychowania Fizycznego Andrzej Rokita

To była jedna z trudniejszych decyzji. Doszliśmy do wniosku, że od dnia jutrzejszego wstrzymujemy wszelkie formy dydaktyczne na naszych uczelniach - powiedział rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas. - Postanowiliśmy także ograniczyć odwiedziny w akademikach.

Wcześniej Politechnika Wrocławska zaapelowała do swoich studentów, by do minimum ograniczyli wizyty w dziekanatach, na wielu wydziałach odwołane zostały także konsultacje.