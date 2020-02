Z OSTATNIEJ CHWILI. 30 Polaków, którzy wrócili z Chin zbadano po raz trzeci. Są już wyniki

30 Polaków ewakuowanych na początku lutego z Wuhan, chińskiego epicentrum koronawirusa, do poniedziałku zostanie w szpitalu wojskowym przy ul. Weigla we Wrocławiu. Będą nadal obserwowani i odizolowani od reszty pacjentów, choć do szpitala dotarły właśnie wyniki trzecich badań przeprowadzonych u osób ewakuowanych z Chin. Wykazały, że pacjenci ci są zdrowi.

Przypomnijmy, 2 lutego 2020 r. we Wrocławiu wylądował samolot z 30 Polakami na pokładzie, którzy wcześniej byli w Chinach. W związku z epidemią koronawiusa, zostali oni umieszczeni na zamkniętym oddziale szpitala przy ul. Weigla. ZOBACZ! KORONAWIRUS. Wrocław. Zobacz, gdzie trafili Polacy ewakuowani z Chin. Mamy zdjęcia ze szpitala! Pierwsze badanie nie wykazało u żadnego z nich obecności wirusa. Ale je powtórzono, ponieważ na pokładzie samolotu lecącego do Francji razem z Polakami były osoby chore. Belgijskie ministerstwo zdrowia potwierdziło wykrycie wirusa u Belgijki, która wróciła z Wuhan i była pasażerką tego samego samolotu, którym z Chin ewakuowano Polaków. - W żadnej z próbek nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa. Żadna z osób przebywających w szpitalu we Wrocławiu nie jest nosicielem koronawirusa - poinformował w piątek (7 lutego) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że wszystkie osoby czują się dobrze i nie mają objawów infekcji. A jednak postanowiono przebadać ich po raz trzeci. Ponownie pobrano próbki od osób izolowanych w 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W środę (12 lutego) poznaliśmy ich wyniki - wykazały, że pacjenci są zdrowi. Mimo tego nie opuszczą szpitala do poniedziałku. Będą nadal obserwowani i odizolowani od reszty pacjentów. ZOBACZ! Szczepionka na koronawirusa? Chiny już mają jej prototyp. Przeczytaj szczegóły Koronawirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. Epidemia rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony: na Filipinach i w Hongkongu. ZOBACZ! Koronawirus przy niej to nic. Sto lat temu epidemia grypy hiszpanki zabiła miliony Flesz - koronawirus - jak się przed nim uchronić Wideo