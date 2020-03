Z OSTATNIEJ CHWILI. 3 nowe przypadki zachorowań na koronawirusa na Dolnym Śląsku

Wracają kontrole graniczne

Od 15 do 24 marca 2020 r. Polska przywraca kontrole graniczne, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przekroczenie granic będzie możliwe tylko w wyznaczonych miejscach, a dla cudzoziemców chcących wjechać do Polski zostaną wprowadzone ograniczenia. Kontrole graniczne o...