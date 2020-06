Z Niemiec do Polski wjechał transport złomu. Na szczęście w porę został zatrzymany na A4 (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Uznano, że to nielegalny przewóz odpadów. Kierowcę już ukarano 200-złotowym mandatem, a przewoźnikowi i osobie zarządzającej transportem grozi 13 000 zł kary, odbiorcy towaru nawet do 500 000 zł.

Akcja celników przy granicy polsko-niemieckiej. Na autostradzie A4 w okolicach Zgorzelca, funkcjonariusze celno-skarbowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zatrzymali do kontroli polskiego przewoźnika. W ciężarówce znajdowały się 24 tony złomu metalowego. Szybko ustalono, że złom pochodzi z rozbiórek budowlanych. Po przeanalizowaniu informacji w rejestrze podmiotów wprowadzających i gospodarujących odpadami, funkcjonariusze stwierdzili nieścisłości wymagające wyjaśnienia. W związku z tym zwrócili się z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Jeleniej Góry, o ocenę towaru oraz załączonych dokumentów. Inspektor podzielił wątpliwości funkcjonariuszy KAS i zaklasyfikował przedmiotowy przewóz jako nielegalne przemieszczanie odpadów. Naczepę wraz z towarem zajęto do postępowania karnego.

Źródło: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu