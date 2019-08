Z kim Zdrojewscy pójdą do wyborów? Już zdecydowali. Zobacz!

Koniec zimnej wojny na szczytach Platformy?

Decyzję, że wystartują do Senatu z dwóch różnych okręgów we Wrocławiu, Barbara i Bogdan Zdrojewscy podjęli już na początku sierpnia. Do dziś otwarte pozostawało pytanie, czy zrobią to jako niezależni, rejestrując swoje komitety w PKW, czy znajdzie się dla nich miejsce na listach PO-KO czy może jednak PSL-Koalicji Polskiej. O napiętych stosunkach między Bogdanem Zdrojewskim, a liderem PO mówiło się od wiosny, kiedy to Grzegorz Schetyna nie umieścił go na liście kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Później Zdrojewscy odrzucili propozycje startu w wyborach do Sejmu z wrocławskiej listy Koalicji Obywatelskiej. Do startu z list Koalicji Polskiej kusił go Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL. - Nasze listy były dla nich otwarte, jeśli zdecydują się na start z list PO-KO, to nie będziemy wystawiać naszych kandydatów w tych okręgach – usłyszałem od polityka Koalicji Polskiej. Nie wiadomo jak zachowają się inne opozycyjne ugrupowania.