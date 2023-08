Z archiwum fotoreportera. Wyprawy po czeską wódkę i czekoladę 1996 rok Dariusz Gdesz

Dziś to Czesi przyjeżdżają do polskich marketów, po artykuły spożywcze, pampersy, alkohol i paliwo. A pamiętacie wyprawy Polaków do Czech po słodycze i alkohol? Zobaczcie zdjęcia z przejścia granicznego Golińsk - Starostin wykonane 25 lat temu. Kiedy mieszkańcy Dolnego Śląska, a zwłaszcza terenów przygranicznych,jak choćby Mieroszowa Wałbrzycha czy Kłodzka tłumnie szturmowali granice i czeskie sklepy.