Yemaya Królowa Mórz ponownie w Teatrze Lalek!

I, jak to w baśni, wszystko skończyłoby się dobrze... tyle tylko, że tata Omara bardzo za nim tęskni. Stoi na brzegu i bez wytchnienia nawołuje swojego synka. Czy chłopiec wróci na ziemię? Czy też zostanie pod wodą, jak chciałaby królowa Yemaya? I co z tym wszystkim wspólnego ma Serce Oceanu?

„Yemaya – Królowa Mórz“ to baśń o sile wyobraźni, niezwykłej więzi ojca z synem i niebezpiecznym zderzeniu dwóch światów.

Gramy

26.10 | 15:00

27.10 | 15:00

bilety online: https://bilety.teatrlalek.wroclaw.pl

REZERWACJA BILETÓW:

Biuro Obsługi Widza

T: 71 335 49 11 /12 /49

E: widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

Link informacji o spektaklu:https://teatrlalek.wroclaw.pl/pl/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=63

link do trailera:https://www.youtube.com/watch?v=7P3UiA4zZ40

TWÓRCY:

TEKST Małgorzata Sikorska-Miszczuk

REŻYSERIA Martyna Majewska

SCENOGRAFIA Anna Haudek

KOSTIUMY Anna Haudek, Adam Królikowski

MUZYKA Dawid Majewski

MULTIMEDIA Jakub Lech