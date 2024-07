XIV Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych Wrocław Cup 2024: Dołącz do kibicowania na Placu Wolności" Aleksandra Karpecka

Już w ten weekend, 12-14 lipca, na Placu Wolności we Wrocławiu odbędzie się niezwykły turniej w piłce nożnej. Tym razem zamiast zmagań profesjonalnych piłkarzy, kibice będą oglądać osoby w kryzysie bezdomności. Reprezentacja Polski Bezdomnych ma na koncie wiele sukcesów w międzynarodowych turniejach. Zdobyła pięć medali Mistrzostw Świata, zdobytych w Szwecji (2004), Wielkiej Brytanii (2005), RPA (2006), Danii (2007) i Chile (2014) mat. prasowe organizatora

W dniach 12-14 lipca na placu Wolności we Wrocławiu odbędzie się XIV Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych „Wrocław Cup 2024”. To wyjątkowe wydarzenie zgromadzi drużyny z całego świata, by rywalizować w duchu sportowej walki i radości. Turniej rozpocznie się uroczystą paradą uczestników i kibiców, a mecze będą rozgrywane przez trzy dni. Wstęp wolny – dołącz do nas i wspieraj zawodników w ich drodze do sukcesu!