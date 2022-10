X Wyścig Kolarski Korona Kocich Gór - Memoriał im. Kornela Morawieckiego w Sobótce. Już w niedzielę! Trwają zapisy. Termin i trasa wyścigu

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lipówka. Wyścigi w ramach „X Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Korona Kocich Gór - Memoriał im. Kornela Morawieckiego, 40. Lat Solidarności Walczącej, Runda Spadających Liści", odbędą się w dniu 9 października 2022 r. w Sobótce w powiecie wrocławskim u podnóża malowniczej góry Ślęży.

-Oprócz wielu kategorii amatorskich zaliczających się do klasyfikacji generalnej Via Dolny Śląsk, odbędą się wyścigi dla najmłodszych Junior Race, a także kat. żak/żakini oraz młodzik/młodziczka. Nawiązując do poprzednich lat, w których to cieszyły się coraz większą popularnością, zapraszamy pracowników służb na Amatorskie Mistrzostwa Polski dla Policjantów, Strażaków, Leśników oraz Kolejarzy. - mówi organizator, Dominik Krupa ze Stowarzyszenia Lipówka