Wzmocnienie na obwodzie - Danny Gibson wraca do Śląska

- Cały czas można myśleć o tym, co by się stało gdyby wówczas kontuzji nie odniósł Danny Gibson - wspominał w przedsezonowej rozmowie z nami Michał Lizak, wracając pamięcią do 2014 roku. - Gdzie mógłby zajść zespół, który skończył na dziewiątym miejscu, jeśli byłby w pełnym składzie do końca sezonu? Ta jedna kontuzja pokrzyżowała plany i w dużej mierze wpłynęła na to, co było później - dodał prezes wrocławskiego klubu, pijąc do upadku klubu, który nastąpił w niedalekim następstwie.

Dziś jednak tamte sceny odkłada się w niepamięć. Po powrocie do Energa Basket Ligi Śląsk zaczyna z czystą kartą. Nie brakuje jednak nawiązań do przeszłości - do Wrocławia wrócił silny skrzydłowy drużyny z 2014 i 2015 roku, Michał Gabiński, a po pięciu meczach sezonu zaproponowano kontrakt właśnie Danny’emu Gibsonowi. 35-letni Amerykanin rozegrał we Wrocławiu jednak jedynie 18 meczów, a jego przygodę nad Odrą przerwało zerwane ścięgno Achillesa. W tym krótkim okresie zdążył jednak zbudować średnie na poziomie 12.7 punktów 4.4 asyst i 3 zbiórek. W następnych sezonach trafił kolejno do Rosy Radom i Polskiego Cukru Toruń. W tym drugim klubie święcił swoje największe indywidualne sukcesy na polskich parkietach. Średnia 17.2 punktów i 5,9 zbiórek w zespole Twardych Pierników zadecydowała o tym, że to właśnie Gibson został wybrany najlepszym obcokrajowcem PLK.