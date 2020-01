Wzgórze Partyzantów do remontu. Jest już projekt! [CO SIĘ ZMIENI?]

Wykoleił się tramwaj. Tym razem turystyczny [UTRUDNIENIA, OBJAZDY]

Na ul. św. Mikołaja we Wrocławiu po godz. 19 wykoleił się tramwaj wycieczkowy. Tramwaje jadące w kierunku pl. Jana Pawła II stanęły w korku. MPK wprowadziło objazdy: tramwaje linii 3, 10, 20, 23, 33 jadą przez Nowy Świat, Most Pomorski, Dubois i Most Sikorskiego. To dziś kolejny ...