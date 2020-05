Wyzwanie #hot16challenge2. Rapujący Andrzej "Dude" i Boombox Terror [GALERIA ZDJĘĆ]

"Gdy pewnego wiosennego dnia 1992 roku, prosto z Bronksu, do Matiego zadzwonił Janusz C(r)ool i zaproponował, by razem pisali historię amerykańskiego hip hopu, nikt nie domyślał się, że niemal 30 lat później będzie o nich mówiła cała Polska. Do Matiego i C(r)oola dołączył wkrótce Andrzej "Dude", i tak narodziła się legenda Boombox Terror, czyli najbardziej bezkompromisowo ustawionych potencjometrów w Bronksie i okolicach" - mówi artysta.

