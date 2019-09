Wywiad rzeka o „kosmosie Żuławskiego"

Polska gościnność. Nowa wystawa w Muzeum Współczesnym Wrocław [23.09.2019]

Polska gościnność to jeden z narodowych mitów. Jednak mit budujący fałszywy obraz jest niebezpieczny, wypacza bowiem rzeczywistość, stając się pożywką dla ideologii. Może być on także wzmacniający – o ile jest źródłem konstruktywnych działań. Artystki i artyści zaproszeni do MWW ...