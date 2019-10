Wytwórnię wódek z Wrocławia czeka bankructwo? Przeczytaj!

Kontrolujący ją biznesmen Grzegorz Ś. od kilku tygodni jest aresztowany pod zarzutem niegospodarności. Pracownicy od sierpnia nie dostają wypłat, a kilka dni temu wrocławski sąd wydał postanowienie o „zabezpieczeniu majątku” Akwawitu. Wyznaczył nadzorcę, który ma przygotować raport o majątku spółki. Od tego co się w nim znajdzie, będzie zależało czy sąd ogłosi upadłość Akwawitu.

Ta firma do dawny Polmos Wrocław. Od wielu też lat znajduje się w rękach prywatnych. Ostatnio kontrolowana była przez biznesmena Grzegorza Ś. Zawiaduje on grupą spółek zajmujących się produkcją alkoholi, ale i biopaliw. Biznesmen został zatrzymany pod koniec sierpnia przez CBA - pod zarzutem wyprowadzania majątku ze spółki, którą kierował. Chodzi o Bartimpex – dużą prywatną grupę kapitałową kontrolowaną przez rodzinę Gudzowatych. Szkoda, jaką miął wyrządzić biznesmen, to 96 mln zł.