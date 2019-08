Wystawa fresków z Kaplicy Sykstyńskiej we Wrocławiu. Zobacz wybrane reprodukcje malowideł Michała Anioła

Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY od piątku. ZOBACZ program

Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży to wiele atrakcji. Wrocławski Dom Literatury zaprasza nie tylko dzieci, ale także młodzież i dorosłych, od piątku (25 maja) do niedzieli (27 maja) do Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Ludowej.