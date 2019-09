Wystartowała Wrocławska Bitwa Kulinarna! Jak dostać 20 procent zniżki na burgery?

Dobra Karma

Dobra Karma to pierwszy z lokali, który zgłosił się do bitwy, by móc dzielić się swoją pasją: tworzeniem niezapomnianych, fantastycznych kulinarnych doznań.

Restauracja specjalizuje się w sezonowej kuchni w której pierwsze skrzypce gra lokalny produkt. Kucharze starają się czerpać jak najwięcej inspiracji z rodzimych tradycji kulinarnych, jednak ich miłość do kuchni i otwartość na świat owocuje niekiedy międzynarodowymi fuzjami kulinarnymi.

Adres: ul. Kościuszki 23, Wrocław

KOFUKU

Kuchnia azjatycka i burger? Kofuku udowadnia, że można! I to w doskonałym wydaniu.

To koncept slow food, ze świeżym spojrzeniem na kuchnię azjatycką i najwyższej jakości produktami. We wszystkim, co robią, kluczowe są japońskie wartości: dążenie do doskonałości, harmonii oraz wyjątkowy szacunek dla natury. Podążają za zasadami zero waste i są eco-friendly.

Adres: Sky Tower, Wrocław