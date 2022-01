Wystarczy zapłacić raz i jeździć ile się chce... Tak będziemy jeździć Kolejami Dolnośląskimi przez długi weekend (SZCZEGÓŁY)

– Dolny Śląsk w zimowym wydaniu jest jeszcze piękniejszy. Najbliższy weekend to świetna okazja by wyruszyć w Karkonosze. Osobiście zachęcam do odwiedzenia Gór Sowich i spaceru okolicznymi szlakami. Dzięki specjalnej odsłonie „Weekendu z KD” pasażerowie zyskają szansę na zaplanowanie jeszcze dłuższego wypoczynku w zimowej aurze – zachęca Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.