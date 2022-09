Wyspy Zielonego Przylądka na wakacje zimą 2022/23. Ceny, loty, pogoda, atrakcje, obostrzenia COVID. Oto najpiękniejsze wyspy archipelagu

Wyspy Zielonego Przylądka na jesienne i zimowe wakacje 2022/23

Wyspy Zielonego Przylądka (port. Cabo Verde), a właściwie Republika Zielonego Przylądka, to państwo wyspiarskie położone w środkowej części Oceanu Atlantyckiego, ponad 600 km na zachód od wybrzeży Afryki.

Rajski archipelag jest coraz chętniej wybieraną wakacyjną destynacją. Głównie ze względu na egzotyczny klimat, piaszczyste plaże, turkusową wodę i wysokie temperatury przez cały rok. Na niektórych wyspach znajdziemy liczne hotele i rozbudowaną infrastrukturę turystyczną, inne wciąż są kameralne i dzikie - na Wyspach Zielonego Przylądka każdy znajdzie coś dla siebie.

Kierunek zachęca do wyjazdów zwłaszcza jesienią i zimą, gdy pogoda w Polsce nie zachęca zbytnio do wychodzenia z domu. Wycieczka all inclusive na Wyspy Zielonego Przylądka to świetny pomysł na jesienny lub zimowy wypoczynek w słońcu i nad ciepłym morzem.