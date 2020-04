Wyspa Słodowa we Wrocławiu zamknięta do odwołania!

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU - najnowsze informacje na żywo znajdziesz TUTAJ - KLIK!

Z uwagi na wciąż trwające zagrożenie epidemiczne, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, do odwołania obowiązuje zakaz wstępu na odrzańskie wyspy podlegające Zarządowi Zieleni Miejskiej. Pogoda sprzyja spacerom i przebywaniu na świeżym powietrzu, jednak, ograniczona przestrzeń wysp, zwłaszcza wyspy Słodowej, to niestety także okazja do niekontrolowanej transmisji wirusów. Dlatego, mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zdecydowaliśmy się na ten trudny krok - mówi Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej.