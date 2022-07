Wyspa Słodowa we Wrocławiu. Kogo tam spotkasz i jak spędzisz czas? Centrum życia studenckiego w mieście

Wyspa Słodowa we Wrocławiu jest najbardziej imprezowym obrębem Wrocławia. Konkurować może tylko z rynkiem. Jednak jest kilka czynników, dzięki którym to właśnie Wyspa Słodowa przewyższa na szali rynek. Wsypa jeszcze do niedawna była praktycznie w ogóle niezabudowana, rosły tam jedynie drzewa. Do dziś goszczący w tym miejscu mają poczucie, że spędzają czas w plenerze, z dala od zgiełku miasta. A to już jest atrakcją samą w sobie.

Wyspa jest jedynym takim miejscem w śródmieściu, gdzie mieszkańcy mogą uciec z tzw. patelni w gorące dni, a wstęp na wyspę jest bezpłatny. Aby udogodnić bywalcom reakcję czy wypoczynek, miasto postawiło tu ławki i toalety. Z wyspy rozpościera się widok na Odrę, Most Uniwersytecki, Gmach Uniwersytetu wrocławskiego czy Halę Targową. Licznymi kładkami jest ona połączona z innymi wsypami na Odrze m.in z Wyspą Bielarska, gdzie znajduje się duży plac zabaw.