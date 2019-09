Wyrwali bankomat ze ściany, uciekali kradzionym traktorem, a teraz staną przed sądem

Niecałe dwa tygodnie później kradzież się udała. Dziś wiemy, że użyto do niej traktora i że pojazd był kradziony. Przy pomocy pasów holowniczych, podczepionych do traktora bankomat wyrwano ze ściany budynku i załadowano na dostawcze auto . Wszystko działo się w środku nocy. Wtedy właśnie złodzieje wzbogacili się o pół miliona złotych.

Działali bardzo spektakularnie. W jednym wypadku samochodem wjechali do sklepu chcąc dostać się do stojącego tam bankomatu, żeby go zabrać. W innym udało im się wyrwać bankomat ze ściany. Ich łupem padło wówczas pół miliona złotych.

Kolejna – ostatnia już – próba miała miejsce 11 marca, znowu w Bolesławcu. Tym razem złodzieje mieli pecha. Podczepione do bankomatu holownicze pasy zerwały się. Urządzenie zostało tylko zniszczone ale go nie skradziono. Na dodatek policji udało się złapać jednego ze złodziei. To 39 – letni mężczyzna, który kierował traktorem. Policjanci zatrzymali go kiedy próbował tym właśnie pojazdem uciekać z miejsca zdarzenia.