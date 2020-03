Wyremontują galeriowiec przy Kołłątaja! Niestety, tylko od podwórza

Budynek wypięknieje, ale na razie tylko od strony podwórza, więc dla osób mijających go od ulicy Kołłątaja niewiele się zmieni. Być może reszta prac zostanie wykonana w przyszłym roku.

Front elewacji jest planowany do remontu w roku 2021, jeśli wspólnota otrzyma kolejną dotację na remont. Należy bowiem pamiętać, iż dotacja, mimo, że stanowi ogromne wsparcie, wynosi 70 procent kosztów remontu, więc pozostałe 30 procent musza zapłacić właściciele lokali. Przy kilkumilionowym remoncie zaczyna to stanowić poważne obciążenie dla właścicieli lokali. Wspólnoty (obie) są jednak zdeterminowane by doprowadzić do końca rewitalizację nieruchomości - mówi Seweryn Chwałek.