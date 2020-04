Wypracowanie 18 zł, zadanie z matematyki - 15 zł. Zdalna nauka i biznes w czasach pandemii

Efekty tej "współpracy" widać w dzienniku

Lekcje w necie to nie to samo, co stacjonarne, w szkole. Córka pisała kilka razy do swojej pani od matematyki z prośbą o wyjaśnienia zadań i je otrzymywała, ale nadal sobie nie radziła. Ani ja, ani mąż, nie jesteśmy w stanie pomóc córce w zadaniach. To dlatego skorzystaliśmy z ogłoszenia - mówi matka licealistki, która korzysta z usług. - Córka z matematyki była trójkowa. Trzy razy skorzystaliśmy z pomocy tej studentki. Córce wpadła jedna piątka i dwie czwórki z plusem! Na razie na usługi wydałam na to 45 zł.