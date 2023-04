Wypadek w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych. Dwaj tragicznie zmarli i poszkodowany to strażacy poza służbą (WIDEO)

- Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dzisiejszym wypadku w Zakładach Koksowniczych w Wałbrzychu, ranny został jeden strażak, a dwóch poniosło śmierć. Wszyscy trzej to strażacy PSP, pełniący na co dzień służbę w JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu - czytamy w informacji opublikowanej przez Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu. Przedstawiciele KW PSP dodają też, że: Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w czasie wolnym od służby.